Son dakika yorumu! 'Kur 17.80, Gram 1050' Yatırımcılar duvara toslayacak! İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi!

FED'in faiz kararı sonrası altın ve doların durumu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu noktada altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları gündeme geldi. Fed'in faiz artırma kararının ardından değerlendirmelerde bulunan Memiş "Dolar TL kurunda 17.80'i bekliyor olacağım, gram altında 1050'yi bekliyor olacağım." dedi. Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten Memiş, açıklanan yeni ekonomik paket ile altın ve doların gerileceğini de söyledi. İşte detaylar...