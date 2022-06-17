SSK, Bağ-Kur, sandık emeklileri! 14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! Kurban Bayramı'ndan önce o tarihte hesaplara geçecek tutar...

TÜİK enflasyonu 4 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak. 4 Temmuz memur ve emekliler için zam günü demek! Temmuz zammının yanı sıra tüm emekliler aynı ay içerisinde Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekliler 1.100 TL ikramiye almıştı. Gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Enflasyon rakamları sonrası emeklilere bayramda ne kadar ödeme yapılacağı ve tarihi merak konusu oldu. İşte son gelişmeler...