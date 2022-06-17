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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur, sandık emeklileri! 14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! Kurban Bayramı'ndan önce o tarihte hesaplara geçecek tutar...

SSK, Bağ-Kur, sandık emeklileri! 14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! Kurban Bayramı'ndan önce o tarihte hesaplara geçecek tutar...

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Bayram arifesi de 8 Temmuz'da eda edilecek. Milyonlarca kişi günler sonra yeni zamlarına ve ikramiyelerine kavuşacak. Temmuz ayında hem memurların hem de emeklilerin yüzü gülecek. TÜİK enflasyonu açıkladığında memur ve emeklilere yapılacak zam belli olacak. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyeleri de peşi sıra yatmaya başlayacak. Peki bu yıl bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte memur+emekli zammı ve ikramiyeler hakkında son dakika gelişmeler...

17.06.2022 12:16 - Son Güncelleme: 17.06.2022 12:17
14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı’ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...

TÜİK enflasyonu 4 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak. 4 Temmuz memur ve emekliler için zam günü demek! Temmuz zammının yanı sıra tüm emekliler aynı ay içerisinde Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekliler 1.100 TL ikramiye almıştı. Gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Enflasyon rakamları sonrası emeklilere bayramda ne kadar ödeme yapılacağı ve tarihi merak konusu oldu. İşte son gelişmeler...

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14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı’ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...

Temmuz ayında memurlara, emeklilere, kamu işçilerine, sosyal destek ödemesi alanlara zam yapılacak. Aynı zamanda ek iyileştirmeler için de karar verilecek. Öte yandan asgari ücrete yapılacak bir ara zam ise hemen herkese dokunacak.

14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı’ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YENİ MAAŞ

Aylıklara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.97'lik Haziran enflasyonu tahminine göre 6 aylık TÜFE, yani zam oranı yüzde 39.67 olabilecek.

14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı’ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...

Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Özellikle taban aylıkta bir artış bekleniyor.

14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı’ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...

Ocak'ta ek ödeme dahil 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük maaş ödemesinin, 3 bin lirayı aşacağı, 3 bin 500-4 bin 500 liraya yükseltilebileceği konuşuluyor.

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