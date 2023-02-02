TYP, temizlikçi, bekçi, jandarma... İŞKUR 9.000 TL maaşla 83 BİN 125 işçi alacak! 81 ilde Şubat ayı KPSS'siz sınavsız personel alımı start verdi!
Şubat ayı yeni işçi ve personel alımı ilanları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyuruldu. İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. Geçen yıl 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 83 binden fazla açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. İşte yeni ilanlar!
İŞKUR Şubat ayı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. 81 ilde KPSS'siz, sınavsız 83 BİN 125 personel alımı yapılacak. Ocak ayında toplamda 83.557 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, yeni ayda açık iş pozisyonlarını duyurdu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi. İşte İŞKUR Şubat ayı personel alımı kadroları ve kontenjanları!
80 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 83 bini aştı.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 1
Acil Servis Hemşiresi 3
Acil Tıp Teknisyeni 14
Açık Hava Depo Görevlisi 2
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 34
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 18
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 6
Ağaç Palet İmalatçısı 14
Ağdacı 1
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 4
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 11
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 58
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 16
Ahşap Doğrama İmalatçısı 11
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 23
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 183
Ahşap Mobilya İmalatçısı 197
Ahşap Montaj Elemanı 23
Ahşap Şekillendirmeci 2
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 7
Ahşap Yer Döşemecisi 2
Aile Danışmanı 1
Aiüminotermit Kaynakçısı 5
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 3
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 338
Akrilik İplik Üretim İşçisi 20
Akrilik Tezgah Ustası 11