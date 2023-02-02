TYP, temizlikçi, bekçi, jandarma... İŞKUR 9.000 TL maaşla 83 BİN 125 işçi alacak! 81 ilde Şubat ayı KPSS’siz sınavsız personel alımı start verdi!

Meslek Açık İş Sayısı

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2

Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 1

Acil Servis Hemşiresi 3

Acil Tıp Teknisyeni 14

Açık Hava Depo Görevlisi 2

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 34

Adalet Meslek Elemanı 2

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 18

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 6

Ağaç Palet İmalatçısı 14

Ağdacı 1

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 4

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 3

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3

Ahşap Ambalaj İşçisi 11

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 58

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 16

Ahşap Doğrama İmalatçısı 11

