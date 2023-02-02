2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı'ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!
Evde bakım maaşı yatan iller şubat ayı sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Hak sahipleri e-Devlet üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler.
Evde bakım maaşı şubat ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere verilen devlet desteği evde bakım parası ne zaman yatacak merak konusu oldu. 4.336 lira olarak hesaplara yatmaya başlayan evde bakım parasını almak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme tarihleri.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım aylığı şubat ayı ortalarında yatırılmaya başlaması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.