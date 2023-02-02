2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

Evde bakım maaşı şubat ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere verilen devlet desteği evde bakım parası ne zaman yatacak merak konusu oldu. 4.336 lira olarak hesaplara yatmaya başlayan evde bakım parasını almak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme tarihleri.