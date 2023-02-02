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Haberler Ekonomi 2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı'ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı'ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

Evde bakım maaşı yatan iller şubat ayı sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Hak sahipleri e-Devlet üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr
02.02.2023 10:15 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:16
2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

Evde bakım maaşı şubat ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere verilen devlet desteği evde bakım parası ne zaman yatacak merak konusu oldu. 4.336 lira olarak hesaplara yatmaya başlayan evde bakım parasını almak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme tarihleri.

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2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım aylığı şubat ayı ortalarında yatırılmaya başlaması bekleniyor.

2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı... 4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor!

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıktığını kaydetti.

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