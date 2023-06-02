TYP kadro müjdesi geldi mi, ne zaman gelecek? 2023 TYP kadro müjdesi son dakika son durum! TYP'lilere kadro var mı? İŞKUR yeni ilanlar!
TYP kadro müjdesi son dakika son durum gündemde yer alıyor. Peki 2023 TYP kadro müjdesi geldi mi, ne zaman gelecek? TYP'lilere kadro var mı? Son dakika haberine göre taşerona kadro için harekete geçiliyor. 100 bini aşkın kişinin kadroya geçişi için yeni adımlar atılacak. Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni düzenlemeler gelecek. İşte detaylar...
TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi, ne zaman gelecek sorusu, internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri, taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesi. Bu düzenleme, yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayacak şekilde hazırlanmış olup önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacaktır. Bu noktada ''TYP, belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi?'' sorusuna da yanıt aranıyor. İşte son durum ve İŞKUR güncel TYP ilanları...
TYP NEDİR?
Toplum Yararına Programlar kısaca TYP; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
Ayrıca, EYT düzenlemesinin ardından, esnaf, çiftçiler, kadınlar gibi emeklilik reformunu kapsayan konuların yanı sıra, memurlara ve emeklilere yönelik ek iyileştirmeler de Meclis'in gelecek dönemde ele alacağı konular arasındadır.