EYT, SSK, Bağ-Kur emeklisini mutluluktan havalara uçuracak zam müjdesi! Kurban Bayramı öncesi 2.000 TL'ye ek + 25 bin TL! İkramiye, avans, Temmuz zammıyla en az...
Emekli zammı için gözler Temmuz ayında. Refah payı ile belirlenecek olan zammın yanı sıra EYT'lilerin de işlemleri tamamlnıyor. Buna göre Mart ayından bu yana emeklilik için başvuran 1,8 milyondan fazla EYT'liden 1 milyondan fazlasının işlemleri bitti. Temmuz zammı merakla beklenirken ayrıca EYT'liler hem iki ikramiye alacak hem de zamdan etkilenecek. Bir müjde de avans detayıyla geldi. Duyuruya göre emekli maaşının bağlanmasını bekleyen EYT'liler isterse avans çekebilecek. Kurban Bayramı öncesi 2.000 TL'ye ek + 25 bin TL! İkramiye, avans, Temmuz zammıyla en az...
Temmuz zammı, Kurban Bayramı ikramiyesi derken bir müjde de avans detayıyla duyuruldu. SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Temmuz zammıyla ilgili gelişmelerde. Emeklilik için başvuran 1 milyondan fazla EYT'linin büyük kısmının işlemleri bitti. Kalanların da birkaç hafta için de tamamlanmış olması bekleniyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra beklenen Temmuz zam tutarları netleşecek. Emekli zammı refah payı ile belirlenecek. İşte güncel zam tablosu ve ikramiye, avans müjdesi hakkında detaylı bilgiler...
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'liler için aylık bağlama işlemlerinin en geç gelecek ay tamamlanacağını açıkladı.
BAŞLANGIÇ 2 HAZİRAN
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi bulunduğunu duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'ne göre, EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilecek. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kuruma avans talebini iletebilecek.
Avans için maaşı geciken EYT'linin yazılı talepte bulunması gerekecek. SGK tarafından verilecek avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurum tarafından belirlenecek. Yani mevcut asgari ücrete göre 25 bin 520 liraya varan avans çekilebilecek. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecek.