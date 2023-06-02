Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi sürenlere avans imkanı başladı. Başvuru tarihine göre 90 günü dolduranlar 25 bin 520 liraya varan avanstan yararlanabilecek. İşte detayları&hellip;

02.06.2023 06:59 - Son Güncelleme: 02.06.2023 06:59
Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan 1.8 milyonu aşkın EYT'liden 1.2 milyonu aylığına kavuştu. 600 bini için de çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Aylık bağlama işlemleri tamamlananlar, biriken tüm maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesini de alırken; bekleyişi sürenler avans çekebiliyor.

Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aylık bağlama işlemi uzayanlara yönelik avans uygulamasından yararlanma imkanı EYT'liler için başladı.

Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

YAZILI TALEP ŞART
Avans imkanı SGK'nın 2018/38 sayılı genelgesi kapsamında sağlanıyor.

Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Genelgeye göre, SGK'ya tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

SON DAKİKA