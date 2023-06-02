Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?
Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi sürenlere avans imkanı başladı. Başvuru tarihine göre 90 günü dolduranlar 25 bin 520 liraya varan avanstan yararlanabilecek. İşte detayları…
02.06.2023 06:59 - Son Güncelleme: 02.06.2023 06:59
Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan 1.8 milyonu aşkın EYT'liden 1.2 milyonu aylığına kavuştu. 600 bini için de çalışmalar devam ediyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aylık bağlama işlemi uzayanlara yönelik avans uygulamasından yararlanma imkanı EYT'liler için başladı.
Genelgeye göre, SGK'ya tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.