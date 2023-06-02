Maaşını bekleyen EYT’liye avans! Kimler, nasıl alacak? Ne kadar verilecek? Nelere dikkat edilmeli?

Genelgeye göre, SGK'ya tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.