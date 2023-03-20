Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ!
2023 TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ, CANLI YAYIN İZLEME VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekiminde bugün dördüncü gün. Kuraya başvuran vatandaşlar kura çekimini canlı izlemek ve kura sonuçlarına göre isim listesine ulaşmak için araştırmalara koyuldu. Peki Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura canlı nasıl izlenir, sonuçlar açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı? İşte yanıtları.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 20 MART 2023! TOKİ İstanbul ili Tuzla ilçesi kura çekimi canlı yayınla noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Yüzbinlerce vatandaşın beklediği İstanbul kuraları 16 Mart 2023 itibariyle başladı. Tuzla'da 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak toplam 20 bin 920 konut için 29 Mart 'a kadar kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı mahallesi, Konaşlı Mevkii kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını (Youtube) ve sonuç sorgulama linki.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SIRALI TAM İSİM LİSTESİ!
29 Mart'a kadar devam edecek olan çekilişlerde 19 Mart canlı kura çekilişine saat 10.00 itibarıyla aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.