Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ!

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SIRALI TAM İSİM LİSTESİ!

29 Mart'a kadar devam edecek olan çekilişlerde 19 Mart canlı kura çekilişine saat 10.00 itibarıyla aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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