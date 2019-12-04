TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? İşte araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta...
04.12.2019 21:10
- Son Güncelleme: 04.12.2019 21:12
Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor.
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