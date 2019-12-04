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TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? İşte araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta...

04.12.2019 21:10 - Son Güncelleme: 04.12.2019 21:12
TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor.

TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

Araç sahiplerinin araç muayene öncesi yapabileceği 10 basit kontrol şöyle;

TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

AYDINLATMA SİSTEMLERİ
Aracın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller, iç aydınlatma ve geri vites lambalarının çalışır durumda ve hasarsız olması gerekmektedir.

TÜVTÜRK araç muayenesinde nelere bakılıyor? Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

PLAKA KONTROLÜ
Yetkili kurum tarafından basıldığı tarih itibari ile gerekli şartları sağlayan plakaların tamamı kusursuzdur.

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