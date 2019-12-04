Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?
Buzağı desteklemeleri yatı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı destek ödemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...
04.12.2019 14:58
- Son Güncelleme: 04.12.2019 14:58
2018 2. dönem Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 yıı 2. dönem ödemeleri için araştırmalar sürüyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
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