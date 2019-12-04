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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

Buzağı desteklemeleri yatı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı destek ödemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...

04.12.2019 14:58 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:58
Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

2018 2. dönem Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 yıı 2. dönem ödemeleri için araştırmalar sürüyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

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