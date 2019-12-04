2018 2. dönem Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 yıı 2. dönem ödemeleri için araştırmalar sürüyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...