TL tercih edene bankalar yağdırıyor! TL'nin 32 günlük getirisi 7.500 Lira... Nakitiniz varsa bir eliniz yağda bir eliniz balda!
Ardı ardına açıklama yapıldı. TL'si olan yaşadı. Yeni ekonomi sistemi yardımıyla piyasada Türk Lirası erişiminde basitlik sağlanması yardımıyla 2022 yılının ilk ayında mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş konumunu düşüşe bıraktı. TL mevduat hesaplarında bankaların faiz oranları ortalama olarak 31 Aralık'ta %19,5 seviyelerinden, Ocak ayının ilk haftasında %17,8'e kadar geriledi. Fakat yüksek faiz oranları hala devam ediyor. Kur korumalı vadeli TL mevduat hesabı düzeneğinin yaşama geçirilmesinin sonrasında TL'nin ise döviz karşısında hareketi kısmen engellenmiş oldu. 32 günlük en yüksek faiz getirisinden yararlanmak isteyenler ise araştırmalarına devam ediyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
Anadolu Bank Mevduat Hesabı
Anadolu Bank Renkli Hesap, %21 faiz seviyesi ile en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi sunmayı başarıyor. Dijitale özel yüksek faiz oranlarının yer aldığı mevduat hesabı, 90 gün süresince yapılan yüksek hoş geldin faizi yardımıyla en düşük yatırım oranlarında bile yüksek getiri sağlamaktadır.
QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı
QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında %18,50'ye varan faiz oranları ile 1 günden 1100 güne kadar kişilerin TL birikimlerini en iyi oranlarla değerlendirmeye devam ediyor. Avantajlı oranları ile basitçe birikimleriniz amacıyla en yüksek faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları
Bankaların mevduat faiz oranları kur korumalı TL mevduat düzeneğinin uygulanmaya başlamasının sonrasında cazip oranları ile kişilerin dikkatini çekmeyi başardı. 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar ise yeni bir yarışa başladı.