180 ay vade %10 indirim seçeneği... Yüksek fiyatlı ev satışına TOKİ freni! Bin 248 TL taksit ile 2+1 - 3+1 konut piyangosu bu kez kaçmaz!

2022 Ocak ayı TOKİ kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'den ucuz sıfır konut satışlarını araştırıyor. Bu kapsamda Ocak ayı için satış duyuruları yayınlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sakarya Adapazarı ilçesinde gerçekleşen proje kapsamında inşa edilen 293 konut için başvuru sürecinin ayrıntıları da açıklandı. Proje kapsamında 200 adet 2+1 konut, 93 adet 3+1 konut satışa çıkarılıyor. TOKİ Adapazarı projesinde en düşük konut bedeli 249 bin 765 lira olarak belirlendi. Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler amacıyla gerekli detaylar haberimizde...