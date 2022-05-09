📣Tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılıyor! 📌Havlu kağıt 42,50 TL, Finish bulaşık makinesi tableti 119 TL! 🔔BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Mayıs Salı indirimli ürünler...

BİM market şubelerini yarın erken saatlerde ziyaret edecek olan vatandaşlar güncel indirimlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılıyor. Havlu kağıt 42,50 TL, Finish bulaşık makinesi tableti 119 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Mayıs Salı indirimli ürünlerin neler olduğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. BİM'de yarın deterjanlar ve gıda ürünlerinin yanı sıra takılar da yer alıyor.