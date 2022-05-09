📣Tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılıyor! 📌Havlu kağıt 42,50 TL, Finish bulaşık makinesi tableti 119 TL! 🔔BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Mayıs Salı indirimli ürünler...
BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Mayıs Salı indirimli ürünler akşam saatlerinde merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zinciri BİM'de neler olduğunu öğrenerek alacaklarının listesini yapmak isteyenler yine bütçeye uygun fırsatlarla karşılacak. Tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılıyor! Havlu kağıt 42,50 TL, Finish bulaşık makinesi tableti 119 TL'den evinize gelecek. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor, işte güncel fırsatlar!
09.05.2022 22:17 - Son Güncelleme: 09.05.2022 22:23
BİM market şubelerini yarın erken saatlerde ziyaret edecek olan vatandaşlar güncel indirimlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılıyor. Havlu kağıt 42,50 TL, Finish bulaşık makinesi tableti 119 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Mayıs Salı indirimli ürünlerin neler olduğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. BİM'de yarın deterjanlar ve gıda ürünlerinin yanı sıra takılar da yer alıyor.