Konut alımında 10 yıl vade jesti! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! İşte 0.89 ve 0.99 faiz oranına göre kredi hesaplama!

KONUT SEKTÖRÜNÜ HAREKETE GEÇİRECEK BÜYÜK ADIM!

Hükümet ev alacaklar için harekete geçti. Faizler tek tek düşürüldü. Bundan sonra düşük gelirli vatandaşlar da konut sahibi olabilecek. Bunun için 3 farklı paket uygulamaya konuldu. İlk kez konut alacaklar olan vatandaşlar 0.99 faiz oranından yararlanabilecek. Peki 0.89 ve 0.99 faiz oranından yaralanarak ev almak isteyenler nasıl bir ödeme tablosuyla karşılaşacak. Gelin birlikte bakalım...