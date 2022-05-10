Konut alımında 10 yıl vade jesti! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! İşte 0.89 ve 0.99 faiz oranına göre kredi hesaplama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Ve harekete geçildi, 3 değişik paket döneme alındı. Düşük gelirli vatandaşlar da konut alabilecek. 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 sene vade jesti yapıldı. Sonuç olarak hem düşük faizle hem de uzun vade ile ev sahibi olmak kolaylaştı. Erdoğan'ın açıklaması ardından vatandaşlar 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplamalarına başladı. İşte paketin detayları ve faize göre kredi hesaplama!
0.89 VE 0.99 FAİZLE KONUT KREDİSİ HABERLERİ! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının bitmesinin ardından son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan konut almak isteyen vatandaşlara seslendi ve 0.89 ve 0.99 faizle kredi müjdesini duyurdu. Üstelik 10 yıl vade de cabası! Binlerce kişi Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası faiz oranı girerek kredi hesaplamaya başladı. İşte faize göre kredi hesaplama ve diğer tüm detaylar...
KONUT SEKTÖRÜNÜ HAREKETE GEÇİRECEK BÜYÜK ADIM!
Hükümet ev alacaklar için harekete geçti. Faizler tek tek düşürüldü. Bundan sonra düşük gelirli vatandaşlar da konut sahibi olabilecek. Bunun için 3 farklı paket uygulamaya konuldu. İlk kez konut alacaklar olan vatandaşlar 0.99 faiz oranından yararlanabilecek. Peki 0.89 ve 0.99 faiz oranından yaralanarak ev almak isteyenler nasıl bir ödeme tablosuyla karşılaşacak. Gelin birlikte bakalım...