Tuvalet kağıdı 32,90 TL, süt ürünleri 10,90 TL yetişen alıyor! İndirimi gören marketlere koşuyor! Carrefoursa, Happy Center…

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar market ürünlerinin fiyatlarını da yakından etkiliyor. Vatandaşlar evinin ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla satın alabilmek için marketlerin fiyatlarının ne yönde değiştiğini merak ederek araştırmaya başladı. Tuvalet kağıdı 32,90'dan, süt ürünleri 10,90 TL'den satılıyor. İndirimi görenler ise koşuyor, özellikle bu ürünler kapış kapış gidiyor. Son zamanlarda en çok zamlanan ürünleri indirime girmiş bulanlar bu fırsatı kaçırnak istemiyor. Carrefoursa, Happy Center marketlerinin tuvelet kağıdı ve süt ürünlerindeki değişen fiyatlarını haberimizde derledik.