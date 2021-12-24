Tuvalet kağıdı 32,90 TL, süt ürünleri 10,90 TL yetişen alıyor! İndirimi gören marketlere koşuyor! Carrefoursa, Happy Center…
Piyasalardaki iniş çıkışlar marketlerin fiyat politikasını da doğrudan etkiliyor ve ürünlerin zamlandığını gören vatandaşlar indirimlerin peşini bırakmıyor. Özellikle her evin temel ihtiyaçlarından süt ürünleri ve tuvalet kağıdını bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar Tuvalet kağıdı 32,90'dan, süt ürünleri 10,90 TL'den satıldığını duyunca evine en yakın Carrefoursa, Happy Center şubelerine koşmaya başladı. İşte Carrefoursa, Happy Center fiyat bilgisi!
24.12.2021 08:59
- Son Güncelleme: 24.12.2021 09:59
Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar market ürünlerinin fiyatlarını da yakından etkiliyor. Vatandaşlar evinin ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla satın alabilmek için marketlerin fiyatlarının ne yönde değiştiğini merak ederek araştırmaya başladı. Tuvalet kağıdı 32,90'dan, süt ürünleri 10,90 TL'den satılıyor. İndirimi görenler ise koşuyor, özellikle bu ürünler kapış kapış gidiyor. Son zamanlarda en çok zamlanan ürünleri indirime girmiş bulanlar bu fırsatı kaçırnak istemiyor. Carrefoursa, Happy Center marketlerinin tuvelet kağıdı ve süt ürünlerindeki değişen fiyatlarını haberimizde derledik.