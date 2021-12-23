2 litre ayçiçek yağı 48,90 TL’ye indi! Migros aktüel katalogta yeni yıl indirimleri bir başka! Gıda, giyim, teknolojik ürünler…
Tüm illerden vatandaşla döviz piyasasındaki hareketlilik ile birlikte gıda fiyatlarına yansıyan gelişmeleri yakından takip ediyor. Birbiriyle adeta yarış halinde olan marketlerdeki gıda fiyatları araştırılıyor özellikle de ayçiçek ve zeytinyağı merak ediliyor. Migros aktüel ürünler kataloğundaki indirimler sürerken henüz incelememiş olanlar için fırsatları haberimizde derledik. Migros marketlerde yeni yıl indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor, 2 litre ayçiçek yağı 48,90 TL'ye indi. Migros'larda gıda, giyim, teknolojik ürünler, kişisel bakım seçenekleri gibi geniş kategoride bütçeye uygun fiyatlar da dikkat çekiyor.
23.12.2021 15:57
- Son Güncelleme: 23.12.2021 16:00
Migros marketlerde yine birbirinden çeşitli kategorilerde ekonomik fırsatlar ön plana çıkıyor. 2 litre ayçiçek yağı 48,90 TL, kırmızı et çeşitleri 69,90 TL'den beyaz et çeşitleri ise 42,90 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Migros aktüel katalog yeni yıl indirimlerinde yılbaşına özel gıdanın yanı sıra sıcacık tutan giyim çeşitleri de yer alıyor. Mutfakta yardımcınız olacak envai çeşit ürün seçeneklerinden eviniz için gerekli olanları tercih edebilirsiniz. Migros güncel indirimleri haberimizden inceleyebilirsiniz.