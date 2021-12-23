2 litre ayçiçek yağı 48,90 TL’ye indi! Migros aktüel katalogta yeni yıl indirimleri bir başka! Gıda, giyim, teknolojik ürünler…

Migros marketlerde yine birbirinden çeşitli kategorilerde ekonomik fırsatlar ön plana çıkıyor. 2 litre ayçiçek yağı 48,90 TL, kırmızı et çeşitleri 69,90 TL'den beyaz et çeşitleri ise 42,90 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Migros aktüel katalog yeni yıl indirimlerinde yılbaşına özel gıdanın yanı sıra sıcacık tutan giyim çeşitleri de yer alıyor. Mutfakta yardımcınız olacak envai çeşit ürün seçeneklerinden eviniz için gerekli olanları tercih edebilirsiniz. Migros güncel indirimleri haberimizden inceleyebilirsiniz.