📢Tuvalet kağıdı 21,50 TL'den satılıyor! 📌BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan dopdolu geliyor! Havlu kağıt, bal, makine temizleyici, deterjan...
BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Tüm illerden en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM şubelerine yine birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler geliyor. Evinizde ihtiyaç duyacağınız deterjan çeşitleri, havlu kağıt, atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri vs. pek çok seçenek sizleri bekliyor. Tuvalet kağıdı 21,50 TL'den satılıyor, BİM şubelerine gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek için haberimizden güncel kataloğa ulaşabilirsiniz.
23.04.2022 22:12 - Son Güncelleme: 23.04.2022 22:12
BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan için geri sayım başladı ve yayınlanır yayınlanmaz alacaklarının listesini yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Tuvalet kağıdı 21,50 TL'den satılıyor havlu kağıt, bal, makine temizleyici, deterjan, temel gıda ürünleri de bütçeye uygun fiyatlarla evinize gelmeye hazırlanıyor. Tek poşet yetmeyecek ve alışveriş çantanız ile en yakın BİM şubesini ziyaret edebilirsiniz. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu!