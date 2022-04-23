📢Tuvalet kağıdı 21,50 TL’den satılıyor! 📌BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan dopdolu geliyor! Havlu kağıt, bal, makine temizleyici, deterjan...

BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan için geri sayım başladı ve yayınlanır yayınlanmaz alacaklarının listesini yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Tuvalet kağıdı 21,50 TL'den satılıyor havlu kağıt, bal, makine temizleyici, deterjan, temel gıda ürünleri de bütçeye uygun fiyatlarla evinize gelmeye hazırlanıyor. Tek poşet yetmeyecek ve alışveriş çantanız ile en yakın BİM şubesini ziyaret edebilirsiniz. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu!