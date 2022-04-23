🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL’ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

Son yıllarda popülerliği oldukça yükselen elektrikli otomobillere ülkemizde de ilgi artmaya başladı ve araç satın alacaklar tercihlerini bu yönde kullanmak isterken bir yandan da uygun fiyatlı seçenekleri araştırıyor. Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı, 68 bin TL'ye satın almanız mümkün. Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modellerini haberimizde derledik, inceledikten sonra bayilere giderek satın alabilirsiniz.