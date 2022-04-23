RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL'ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL'ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

Son zamanlarda yoğun ilgi gören araç çeşitleri arasında elektrikli otomobiller yer alıyor. Benzin, mazot fiyatlarının Rusya Ukrayna savaşından da etkilenerek gün geçtikçe artıyor olması vatandaşları elektrikli arabalara yöneltiyor. Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri gündemde yoğun bir iekilde araştırılıyor ve bayilere gitmeden fikir edinmek isteyenler haberimizden seçeneklere ulaşabilir. 68 bin TL'ye elektrilikli otomobil satın almanız mümkün!

23.04.2022 21:02 - Son Güncelleme: 23.04.2022 21:02
🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL’ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

Son yıllarda popülerliği oldukça yükselen elektrikli otomobillere ülkemizde de ilgi artmaya başladı ve araç satın alacaklar tercihlerini bu yönde kullanmak isterken bir yandan da uygun fiyatlı seçenekleri araştırıyor. Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı, 68 bin TL'ye satın almanız mümkün. Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modellerini haberimizde derledik, inceledikten sonra bayilere giderek satın alabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL’ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

RKS M5 Elektrikli Mini Araba

Tipi Triportör

Yıl 2022

Km 0

Motor Voltajı (V) 72

Motor Gücü (W) 2.500

Sürüş Mesafesi (Km) 90

Hız (Km/h) 45

Renk Siyah

Kimden Mağazadan

Durumu Sıfır

🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL’ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

RKS M5 Elektrikli Mini Araba

Motor: 2500W Brushless
Akü: 72V 58Ah Lead Acid
Şarj Süresi: 6-8 Saat
Maksimum Hız: 25/45 km/h
Sürüş Mesafesi: 90 km.
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön / Arka Lastik: 135/70-12
Jant: Alüminyum Alaşım
Uzunluk: 2460 mm.
Genişlik: 1215 mm.
Yükseklik: 1635 mm.
Dingil Mesafesi: 1680 mm.
Kapasite: 3 Kişi
Ağırlık: 400 kg.
Camlar: Elektrikli
Panel: LCD Geniş Panel (Geri Görüş Kamerası
Fiyat: 134.520 TL

🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL’ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

RKS COMA Elektrikli Mini Araba

Marka RKS

Model MT3

Tipi Scooter

Yıl 2022

Km 0

Motor Voltajı (V) 72

Motor Gücü (W) 5.000

Sürüş Mesafesi (Km) 100

Hız (Km/h) 65

Renk Beyaz

Kimden Mağazadan

Durumu Sıfır

Fiyat: 105.500 TL

🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL’ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!

RKS COMA Elektrikli Mini Araba

Marka RKS

Model MT3

Tipi Scooter

Yıl 2022

Km 0

Motor Voltajı (V) 72

Motor Gücü (W) 5.000

Sürüş Mesafesi (Km) 100

Hız (Km/h) 65

Renk Beyaz

Kimden Mağazadan

Durumu Sıfır

Fiyat: 105.500 TLRKS Optimus

Marka RKS

Model Optimus

Tipi Triportör

Yıl 2022

Km 0

Motor Voltajı (V) 60

Motor Gücü (W) 1.500

Sürüş Mesafesi (Km) 90

Hız (Km/h) 30

Renk Beyaz

Kimden Mağazadan

Durumu Sıfır

Fiyat: 105.000 TL

SON DAKİKA