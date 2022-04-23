🚓Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı! 💸68 bin TL'ye satın almanız mümkün! 👉Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri!
Son zamanlarda yoğun ilgi gören araç çeşitleri arasında elektrikli otomobiller yer alıyor. Benzin, mazot fiyatlarının Rusya Ukrayna savaşından da etkilenerek gün geçtikçe artıyor olması vatandaşları elektrikli arabalara yöneltiyor. Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modelleri gündemde yoğun bir iekilde araştırılıyor ve bayilere gitmeden fikir edinmek isteyenler haberimizden seçeneklere ulaşabilir. 68 bin TL'ye elektrilikli otomobil satın almanız mümkün!
Son yıllarda popülerliği oldukça yükselen elektrikli otomobillere ülkemizde de ilgi artmaya başladı ve araç satın alacaklar tercihlerini bu yönde kullanmak isterken bir yandan da uygun fiyatlı seçenekleri araştırıyor. Elektrikli otomobil alacaklar yaşadı, 68 bin TL'ye satın almanız mümkün. Nisan ayı bütçeye en uygun elektrikli otomobil modellerini haberimizde derledik, inceledikten sonra bayilere giderek satın alabilirsiniz.
RKS M5 Elektrikli Mini Araba
Motor: 2500W Brushless
Akü: 72V 58Ah Lead Acid
Şarj Süresi: 6-8 Saat
Maksimum Hız: 25/45 km/h
Sürüş Mesafesi: 90 km.
Ön / Arka Fren: Disk / Kampana
Ön / Arka Lastik: 135/70-12
Jant: Alüminyum Alaşım
Uzunluk: 2460 mm.
Genişlik: 1215 mm.
Yükseklik: 1635 mm.
Dingil Mesafesi: 1680 mm.
Kapasite: 3 Kişi
Ağırlık: 400 kg.
Camlar: Elektrikli
Panel: LCD Geniş Panel (Geri Görüş Kamerası
Fiyat: 134.520 TL
RKS COMA Elektrikli Mini Araba
Marka RKS
Model MT3
Tipi Scooter
Yıl 2022
Km 0
Motor Voltajı (V) 72
Motor Gücü (W) 5.000
Sürüş Mesafesi (Km) 100
Hız (Km/h) 65
Renk Beyaz
Kimden Mağazadan
Durumu Sıfır
Fiyat: 105.500 TLRKS Optimus
Marka RKS
Model Optimus
Tipi Triportör
Yıl 2022
Km 0
Motor Voltajı (V) 60
Motor Gücü (W) 1.500
Sürüş Mesafesi (Km) 90
Hız (Km/h) 30
Renk Beyaz
Kimden Mağazadan
Durumu Sıfır
Fiyat: 105.000 TL