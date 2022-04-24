Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?
Son dakika haberi... Temmuz ayına doğru geri sayım devam ederken, enflasyon ve toplu sözleşme artışının yanı sıra emekliler ve memurlar için refah payı artırılması da gündeme geldi. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olması beklenirken, Bakan Bilgin'in "Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum." açıklaması heyecan yarattı. Peki temmuz ayında maaşlar değişecek mi? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücrete zam olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde detayları kaleme aldı.
24.04.2022 08:23 - Son Güncelleme: 24.04.2022 08:26
Temmuz ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışının yanında emekliler ve memurlar için bir refah payı artırılması gündeme geldi. Çalışma Bakanı Bilgin de düzenlemenin yapılacağını söyledi.