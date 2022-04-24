Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Bu yıl Ocak ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışına ilaveten memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık toplu sözleşme artışı yapılmış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaş 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.