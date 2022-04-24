RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Son dakika haberi... Temmuz ayına doğru geri sayım devam ederken, enflasyon ve toplu sözleşme artışının yanı sıra emekliler ve memurlar için refah payı artırılması da gündeme geldi. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olması beklenirken, Bakan Bilgin'in "Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum." açıklaması heyecan yarattı. Peki temmuz ayında maaşlar değişecek mi? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücrete zam olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde detayları kaleme aldı.

24.04.2022 08:23 - Son Güncelleme: 24.04.2022 08:26
Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Temmuz ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışının yanında emekliler ve memurlar için bir refah payı artırılması gündeme geldi. Çalışma Bakanı Bilgin de düzenlemenin yapılacağını söyledi.

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Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Milyonlarca emekli ve memur yılın ikinci maaş artışı için Temmuz ayını bekliyor.

Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Bu yıl Ocak ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışına ilaveten memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık toplu sözleşme artışı yapılmış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaş 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Temmuz ayında yine SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 oranındaki artışa ilaveten, Ocak'taki yüzde 7.5 oranındaki zammı geçen enflasyon kadar fark alacak.

Milyonlarca kişiye refah payı! Emekli memur ve işçinin gözü temmuz ayında! Maaşlar değişecek mi?

Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlardan yaptığımız hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 enflasyon artışı alacak.

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