Türksat AŞ Airbus’tan Türksat 5B’yi teslim aldı! Elon Musk’un Space X şirketi uzaya gönderecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim ve test aşamaları Türksat uzmanları gözetiminde tamamlanan Türksat 5B'nin teslimi dolayısıyla Airbus tesislerinde tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes ile Airbus üst düzey yetkilileri katıldı.