Türksat AŞ Airbus'tan Türksat 5B'yi teslim aldı! Elon Musk'un Space X şirketi uzaya gönderecek
Türksat AŞ, Fransa'daki Airbus Defence and Space (Airbus D&S) Tesisleri'nde düzenlenen törenle üretim ve test süreçleri tamamlanan Türksat 5B uydusunu teslim aldı. Uydunun aralıkta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak. İşte Türksat 5B'nin teslim alınma görüntüleri...
Türksat AŞ, Fransa'daki Airbus Defence and Space (Airbus D&S) Tesisleri'nde düzenlenen törenle üretim ve test süreçleri tamamlanan Türksat 5B uydusunu teslim aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim ve test aşamaları Türksat uzmanları gözetiminde tamamlanan Türksat 5B'nin teslimi dolayısıyla Airbus tesislerinde tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes ile Airbus üst düzey yetkilileri katıldı.
Uydunun teslim alınmasının ardından SpaceX tesislerine nakledilmesi için hazırlıklar başladı. Türksat 5B uydusunun gelecek ay ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.
Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) Sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.