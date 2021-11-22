Para ihtiyacı olanlar dikkat! 30 bin TL kredi için 12, 24, 36 ay vade ile ne kadar ödeme yapılır? İNG, TEB, Halkbank…
Acil nakit paraya sıkışanlar bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ediyor ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyor. 30 bin TL kredi için 12, 24, 36 ay vade ile kaç TL ödeme yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Garanti, İNG, Halkbank, Yapı Kredi, TEB gibi daha birçok bankanın Kasım ayı güncel faiz oranları araştırma konusu oldu ve haberimizde hepsini derledik. İnceleyerek bütçenize en uygun vade seçeneği ile ihtiyaç kredisini seçebilirsiniz.
22.11.2021 11:45
- Son Güncelleme: 22.11.2021 11:45
Paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Garanti, İNG, Halkbank, Yapı Kredi, TEB gibi daha pek çok banka kampanyalar konusunda birbirleriyle yarış yapıyor ve faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Peki 30 bin TL kredi için 12, 24, 36 ay vade ile kaç TL ödeme yapılır? Bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını ve aylık ödenecek taksit tutarlarını haberimizde derledik. İnceleyerek bütçenize en uygun ödeme koşullarını taşıyan ihtiyaç kredisini seçebilirsiniz.