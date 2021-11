20 TL bile değil! A101'in indirimleri başladı! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı, teknolojik ürünler... Hafta sonu aktüel kataloğu yayında

A101'in yeni indirimleri vatandaşları şoka uğrattı. Et, yağ, yoğurt, peynir, kuru fasülye, çay, salça, zeyin, yüzey temizleyicisi, yumuşatıcı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, şampuan ve elektronik ürünlerde fena indirimler yapıldı. Hafta sonu vatandaşlar soluğu zincir marketlerde alıyor. Haftalık ya da aylık alışverişe çıkanlar öncesinde marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte A101'in yepyeni aktüel ürünleri...