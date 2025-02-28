Gözler SGK’da! Promosyon ödemelerine zam gelecek mi? 27 bin TL aşılır mı? İşte örnek hesaplama

Milyonlarca emeklinin Mart ayında gündemi bayram ikramiyesi ve promosyon olacak. Mart ayında bu yılın ilk bayram ikramiyesi ödenirken, eğer tutarda artış kararı verilirse bunun için ödeme öncesinde bir yasal düzenleme de yapılacak. Bir önemli gelişme ise banka promosyonlarında yaşanacak.

GÖZLER SGK'DA

Emeklilerin, dul ve yetimlerin aldığı banka promosyonunda Mart ayının gelmesiyle kampanyalar yenilenirken, en büyük değişim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında protokol imzalanmasıyla yaşanacak.

TABAN TUTARLAR ARTACAK

Mevcut protokole göre; bankalar aylığı '10 bin liranın altında' bulunanlara 5 bin, aylığı '10 bin-14 bin 999 lira arasında' olanlara 8 bin, aylığı '15 bin-19 bin 999 lira arasında' bulunanlara 10 bin, aylığı '20 bin lira ve üzeri' olanlara da 12 bin liradan az promosyon ödeyemiyor. Yeni protokolle bu tutarlar yükseltilecek. Hem maaş dilimleri hem de bunlara göre ödenecek promosyon tutarları yeniden belirlenecek.

27 BİN TL AŞILIR MI?

Bankalar; emeklilere, dul ve yetimlere yeni protokolle belirlenen tutarlardan daha az promosyon veremeyecek. İsteyen bankalar şimdi olduğu gibi daha fazlasını ödeyebilecek. Gerçekleştirilecek kampanyalarla yeni taban promosyon tutarları da aşılacak.

Halen bazı bankalar otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla taban promosyondan fazlasını veriyor. Yine benzer şartlarla daha yüksek ödemeler söz konusu olacak. Mevcut durumda promosyon 27 bin liraya kadar çıkarken, yeni dönemde bu tutarların da üstüne çıkılması söz konusu olabilecek.