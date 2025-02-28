Gözler SGK’da! Promosyon ödemelerine zam gelecek mi? 27 bin TL aşılır mı? İşte örnek hesaplama

Milyonlarca emeklinin Mart ayında gündemi bayram ikramiyesi ve promosyon olacak. Mart ayında bu yılın ilk bayram ikramiyesi ödenirken, eğer tutarda artış kararı verilirse bunun için ödeme öncesinde bir yasal düzenleme de yapılacak. Bir önemli gelişme ise banka promosyonlarında yaşanacak.
GÖZLER SGK'DA
Emeklilerin, dul ve yetimlerin aldığı banka promosyonunda Mart ayının gelmesiyle kampanyalar yenilenirken, en büyük değişim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında protokol imzalanmasıyla yaşanacak.
TABAN TUTARLAR ARTACAK
Mevcut protokole göre; bankalar aylığı '10 bin liranın altında' bulunanlara 5 bin, aylığı '10 bin-14 bin 999 lira arasında' olanlara 8 bin, aylığı '15 bin-19 bin 999 lira arasında' bulunanlara 10 bin, aylığı '20 bin lira ve üzeri' olanlara da 12 bin liradan az promosyon ödeyemiyor. Yeni protokolle bu tutarlar yükseltilecek. Hem maaş dilimleri hem de bunlara göre ödenecek promosyon tutarları yeniden belirlenecek.
27 BİN TL AŞILIR MI?
Bankalar; emeklilere, dul ve yetimlere yeni protokolle belirlenen tutarlardan daha az promosyon veremeyecek. İsteyen bankalar şimdi olduğu gibi daha fazlasını ödeyebilecek. Gerçekleştirilecek kampanyalarla yeni taban promosyon tutarları da aşılacak.
Halen bazı bankalar otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla taban promosyondan fazlasını veriyor. Yine benzer şartlarla daha yüksek ödemeler söz konusu olacak. Mevcut durumda promosyon 27 bin liraya kadar çıkarken, yeni dönemde bu tutarların da üstüne çıkılması söz konusu olabilecek.
HERKESE YANSIYACAK
Böylece promosyon tutarları artarken, taahhüdü bitmiş ya da bitmemiş tüm emekliler, dul ve yetimler güncelleme ile yeni tutarlardan yararlanabilecek. Bunun için bankaya başvurmak yeterli olacak.
NASIL UYGULANACAK?
Banka eğer devam eden bir taahhüt varsa öncelikle bundan kaynaklı iade tutarını hesaplayacak. Bu kapsamda, daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam da taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Ya hesaplanan bu tutar iade alınarak yeni promosyon verilecek ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılacak.
ÖRNEK HESAPLAMA
Örneğin; 1 yıl önce 12 bin lira banka promosyonu almış bir kişinin güncelleme başvurusu yaptığını farz edelim. Bu emeklinin 24 aylık dönemin tutarını iade etmesi gerekiyor.
Bu da 8 bin lira yapıyor:
12.000 /36 = 333,33 TL
333,33 x 24 = 8.000 TL
Emekli ya bu 8 bin lirayı iade ederek yeni promosyonu alacak ya da banka yeni promosyondan 8 bin lirayı düşerek emekliye ödeme yapacak.
BANKA DA DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN
Aynı bankadan güncelleme yapmak da şart değil. İsteyen emekliler başka bankaya geçebilecek. Bunun için emekli, öncelikle mevcut bankasına kalan sürenin promosyonunu iade edecek.
Ardından emekli maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.