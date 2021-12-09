Türkiye’ye yeni petrol müjdesi! TPAO açıkladı! 2022 yılında sondajda rekor kırılacak
Batman'daki petrol sahalarında incelemeler yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin varil olmak üzere diğer bölgelerle birlikte günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkarmayı planlıyoruz. 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondajına da ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Batman'daki petrol sahalarında incelemeler yapan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, DHA'ya konuştu. Sınırdaki yeni petrol kuyularının TPAO'nun yeni üretim sahaları olacağını belirten Bilgin, "Petrol aramasını sadece karalarda yürüttüğümüz bir faaliyet olarak görmüyoruz. Son dönemde 8'i Akdeniz olmak üzere Karadeniz ile birlikte toplam 16 deniz kuyusunu başarıyla tamamladık. Karadeniz ve Sakarya'da gaz sahalarında çok önemli gaz keşifleri gerçekleştirildi" diye konuştu.
Bilgin, 2021'de karada ülkenin petrol rezervlerine 60 milyon varil rezerv ekleyerek katkı sağladıklarını söyledi. Bilgin "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin varil olmak üzere diğer bölgelerle birlikte günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkarmayı planlıyoruz. 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondajına da ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
'BATMAN'DA GÜNLÜK ÜRETİM 42 BİN VARİL'
TPAO'nun Batman bölgesinde bu yıl günlük üretiminin 42 bin varile ulaştığını kaydeden Melih Han Bilgin, "Batman'da tabii Türkiye tarihinin rekorları kırılıyor. Günlük 42 bin varil üretimi yapıldığını söylüyorum. Batman'da yeni yılda yeni hedeflerimiz var, günlük 50 bin varil ham petrol planlıyoruz. Günlük üretimde 2022 yılında günde tek başına Batman bölgesinin 50 bin varil üretilmesinin yanı sıra diğer bölgelerimizle beraber toplam günlük üretimimizi 65 bin varile çıkararak cumhuriyet tarihin rekorlarını önümüzdeki yıl kırmayı hedefliyoruz. İnşallah aramalarda göstereceğimiz başarılarla halkımıza da bu müjdeleri veririz" diye konuştu.
'HER KARIŞ TOPRAKTA GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ'
Güvenlik güçlerinin ve devletin üstün gayreti ve koordinasyonuyla her türlü faaliyeti emniyetli bir şekilde yapma imkanı bulduklarını belirten Bilgin, şunları söyledi:
"Değişik gerekçelerle arama yapılmayan, faaliyet gösterilmeyen bölgelere bizim temel bakış açımız; Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında bize verilen her görevi yapmaya hazırız. Dolayısıyla aslında büyük bir kararlılıkla yerel idarelerle, yerel birimlerle, mülki idarelerle, güvenlik birimlerimizle, polisimizle, askerimizle ve jandarmamızla büyük bir koordinasyon içerisinde daha önce gidilmemiş birçok bölgeye gidip, petrol aramacılığı yaptık ve bunlardan önemli sonuçlar aldık."
'ŞEHİT ESMA ÇEVİK KUYUSUNDA GÜNDE 700 VARİL'
Batman'da Şehit Esma Çevik kuyusunda günde yaklaşık 700 varil petrolle çok nitelikli 35 APİ gravite ile Türkiye Petrolleri'ne katkı sağlamaya devam ettiğine işaret eden Bilgin, "Esma Çevik-2 ve Esma Çevik-3 kuyuları da planlamaya alındı, yakın dönemde bu bölgede bu kuyular da kazılacak. Şehit Yılmaz Özgenar kuyusunu ziyaret ettik, bu kuyunun tekrar üretime alınabilmesi için üzerine birtakım çalışmalar yapılacak" dedi.