1.840 kişiye fırsat: Muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak! Başvuru süreci başladı, şartlar belli oldu

- Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 itibariyle 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek),

