1.840 kişiye fırsat: Muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak! Başvuru süreci başladı, şartlar belli oldu
Gençler dikkat! Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'na bin 840 astsubay alımı için ilana çıkıldı. Şartlar açıklandı. Başvuru süreci de başladı. Sınavla alınacak gençler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim görecek. Peki aranan şartlar ne? Muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımına kimler başvurabilecek? İşte detaylar.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, bin 840 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı için düğmeye bastı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 23 Aralık'a kadar internet üzerinden alınacak. İşte adaylarda aranan nitelikler ve başvurunun detayları:
BAŞVURU ŞARTLARI:
- Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya duyurulacak geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
- Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 itibariyle 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek),