Bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek! 103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir!

2022 yılıyla birlikte yardım ve destek ödemelerinde tutar arttı. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının ardından kalem kalem yapılan yeni ödeme miktarları da duyuruldu. İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi aylık olarak verilen ödemelerin dışında tek seferliğine verilen pek çok yardım da bulunuyor. Maaşlara yapılan zam tutarının belli olmasıyla bu ödeme miktarları da yükseldi. Öte yandan elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi ödemeler veriliyor. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden yapılıyor.