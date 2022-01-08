Bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi, talep artıyor! 50.000 TL 24 ay vade ihtiyaç kredisi hesaplama! Akbank, İNG…

2022 yılında kamu ve özel fark etmeksizin tüm bankaların ihtiyaç, konut, taşıt faiz oranlarını güncelledi. Borcu olanlar, iş kuracaklar, eşya satın alacaklar gibi daha pek çok sebebe bağlı olarak nakit para sıkıntısı yaşayan vatandaşlar bankalardan uygun geri ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor ve bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını, şartlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, İNG, Akbank, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın 50.000 TL 24 ay vade ihtiyaç kredisi hesaplama örneğini haberimizde bulabilir, karşılaştırma yapabilirsiniz.