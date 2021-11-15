Bakanlık harekete geçti! Kış gelmeden... Evini tadilat ettirmek isteyenlere müjde: Geri ödemesiz, karşılıksız 20 bin TL dağıtılacak!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte binlerce kişi devletin sağladığı para yardımlarını araştırıyor. Evi için tadilat yaptırmak isteyen ancak maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara devlet tarafından para desteği sağlanıyor. Bunun için öncelikle vatandaşın ilçe kaymakamlığna gitmesi ve başvurua bulunması gerekiyor. Ardından Aile Bakanlığı önce başvuruda bulunan ailenin destek alımı için uygun olup olmadığını inceler. Son olarak da aileye ne kadar ödeme yapılması gerektiğine karar verilir. Devlet tarafından sağlanan tadilat parası 20 bin TL'ye kadar ulaşabilmektedir. İşte detaylar...