Nakit parası olmayanlar hem indirimli hem de kredili alabilecek! Vakıfbank'tan indirim ve kredi müjdesi! Satılık daire, arsa, dükkan, işyeri...

Vakıfbank tüm bankaların sabrını zorluyor! Yayınlandığı yepyeni satılık gayrimenkuller listesi ile ağızları açık bıraktı. Türkiye'nin aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin de bulunduğu bir çok ilde ev, araba, arsa, işyeri gibi gayrimenkulleri çok ucuza satışa çıkaran banka üstüne bir de bu gayrimenkuller için kredi imkanı sunmaya başladı. Kasım ayında satılık gayrimenkul listesinde indirim üstüne indirim yapan Vakıfbank'ın kampanyası ev, araba ve ya arsa almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte söz konusu kampanyanın detayları...