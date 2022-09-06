Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI! Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Takvime göre 5 Eylül'de 1.sınıf ve anaokulları, 12 Eylül'de de diğer öğrenciler okula başlayacak. Okulların açılmaya başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi araştırmalara koyuldu. Çevresinde okula giden öğrenciye başarı mesajları göndermek isteyenler 'Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte en güzel sözler...