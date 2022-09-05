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Haberler Ekonomi Kira artış oranı hesaplama 2022: TÜİK TEFE TÜFE Eylül iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde 25 şartı kalktı mı?

Kira artış oranı hesaplama 2022: TÜİK TEFE TÜFE Eylül iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde 25 şartı kalktı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon oranını açıklıyor... Ağustos enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte en çok kira zammı araştırılıyor. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kira zammında etkili oluyor. Bu ay araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ağustos enflasyon oranı 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Peki TÜİK TEFE TÜFE Eylül iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde 25 şartı kalktı mı? İşte 2022 Ağustos ayı enflasyon verileri ve kira artış oranı hesaplama...

05.09.2022 09:05 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:09
Ağustos ayı TÜİK enflasyon verisiyle iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE kira artışı

Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oluyor! Son dakika gözler enflasyon rakamlarında! Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 5 Eylül 2022 tarihinde yani bugün saat 10:00'da duyurulacak. Geçtiğimiz ay TÜFE verisi, yıllık bazda yüzde 79,60 olarak açıklanmıştı. Aylık yüzde 2,37 oranındaki yükselişin temel belirleyicisi yüzde 3,15 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları olmuştu. Ev eşyası grubu fiyatları yüzde 3,91 oranında ve Alkollü İçecekler ve Tütün grubu fiyatları yüzde 6,85 oranında artmıştı. Peki TÜİK Ağustos ayı enflasyon verisi yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE Eylül iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde 25 şartı kalktı mı?

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Ağustos ayı TÜİK enflasyon verisiyle iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE kira artışı

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte enflasyon rakamları merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın 2022 Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

Ağustos ayı TÜİK enflasyon verisiyle iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE kira artışı

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı TÜİK enflasyon verisiyle iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE kira artışı

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 28,16 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Ağustos ayı TÜİK enflasyon verisiyle iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE kira artışı

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,47'sinin beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 29,41'inin beklentilerinin yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

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