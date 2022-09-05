Kira artış oranı hesaplama 2022: TÜİK TEFE TÜFE Eylül iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde 25 şartı kalktı mı?

Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oluyor! Son dakika gözler enflasyon rakamlarında! Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 5 Eylül 2022 tarihinde yani bugün saat 10:00'da duyurulacak. Geçtiğimiz ay TÜFE verisi, yıllık bazda yüzde 79,60 olarak açıklanmıştı. Aylık yüzde 2,37 oranındaki yükselişin temel belirleyicisi yüzde 3,15 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları olmuştu. Ev eşyası grubu fiyatları yüzde 3,91 oranında ve Alkollü İçecekler ve Tütün grubu fiyatları yüzde 6,85 oranında artmıştı. Peki TÜİK Ağustos ayı enflasyon verisi yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE Eylül iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde 25 şartı kalktı mı?