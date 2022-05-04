Gözler oradaydı! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu!
Türkiye'de fazlası çalışanın emeklilikle ilgili merak ettiği yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. SGK tarafından hesaplanan ve emeklilikte dikkate alınan prim, yaş ve sigortalılık vakti gibi kriterlere göre bireylerin emekli olacakları tarihler belli oluyor. Ancak bazı hallerde erken emekli olmak isteyenlere alternatif alternatifler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik hedefiyle prim, yaş ve sigortalılık vakti emeklilik hedefiyle dikkate alınıyor. 10 yıl ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise bazı kişiler hedefiyle hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 yıllık çalışma ise nasıl emekli olunur?
04.05.2022 08:54 - Son Güncelleme: 04.05.2022 08:54
Emeklilik amacıyla aranan esas şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün miktarını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla 25 senenin geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de birtakım hallerde bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.
Sigortalı olarak çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden evvel başlayan SSK'lılar, 3600 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında kısmi emekli olma hakkın oluşmasını sağlıyor.