Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu. Otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yerii değişti.

4 Kasım 2018 Pazar, 19:29:04 Güncelleme: 19:50:01
Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti
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Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

MARKA: LAMBORGHINI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 2

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 4

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti
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Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

MARKA: BENTLEY

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 12

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti
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Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

MARKA: ASTON MARTIN

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 12

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 17

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti
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Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

MARKA: FERRARI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti
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Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

MARKA: INFINITI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 18

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 90

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