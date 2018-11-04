Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Sıralama değişti

Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu. Otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yerii değişti.

4 Kasım 2018 Pazar, 19:29:04 Güncelleme: 19:50:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





