Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?

12.3 milyon emeklinin Ocak artışı için 3 farklı tahmin var. TAKVİM; SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranlarını sizler için hesapladı. Peki, üç farklı tahmine göre emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üç farklı tahmine göre hazırladığımız emekli maaşı listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

5 Kasım 2018 Pazartesi, 01:24:38 Güncelleme: 01:34:17
Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı, memur emeklilerinin de farkını gösterecek.

Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?


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Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Bugün de Ekim enflasyonu açıklanacak. Böylece zam büyük ölçüde şekillenecek. Ocak zammına ilişkin 3 farklı tahmin var:

Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?

2019 Programı'na göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.

Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda; yüzde 4 artış ve 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11.15 olacak.

Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli zammına 3 formül | Emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak.

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