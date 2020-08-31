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İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...
İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...
İkinci el otomobil ticaretinin yapıldığı e-ticaret sitelerinde bazı ilanlardaki açıklamaları okuyanlar gülümsüyor. Kimi hasar kaydını gizlemek için türlü taklalar atarken kimi boya, değişen gibi kusurları örtmeye çalışıyor. İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler...
31.08.2020 09:06
- Son Güncelleme: 31.08.2020 09:16
Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor.
İşte Hürriyet'in haberine göre ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:
Arabayı bilen biliyor
Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.
60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı
Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.
Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım
Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.
Komple keyfi olarak boyalı
Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.