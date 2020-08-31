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İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...

İkinci el otomobil ticaretinin yapıldığı e-ticaret sitelerinde bazı ilanlardaki açıklamaları okuyanlar gülümsüyor. Kimi hasar kaydını gizlemek için türlü taklalar atarken kimi boya, değişen gibi kusurları örtmeye çalışıyor. İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler...

31.08.2020 09:06 - Son Güncelleme: 31.08.2020 09:16
İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...

Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor.

İşte Hürriyet'in haberine göre ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:

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İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...

Arabayı bilen biliyor

Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.

İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...

60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı

Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.

İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...

Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım

Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.

İkinci el otomobil satın alırken dikkat! Satılık otomobil ilanında bunu görürseniz...

Komple keyfi olarak boyalı

Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.

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