Milyonları ilgilendiren karar! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor

Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler.