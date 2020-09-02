Milyonları ilgilendiren karar! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor
Son dakika haberi.. Araç muayenede, milyonları ilgilendiren yeni çalışma yapılıyor. Buna göre bu çalışma gerçekleşirse, araç muayene bedeli kredi kartı ise ödenebilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu çalışmanın vatandaşa olan yararlarından bahsetti.
02.09.2020 11:43
- Son Güncelleme: 02.09.2020 11:43
Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler.
Araç sahiplerinin, egzoz muayenesiyle birlikte otomobillerden alınan 422 lira muayene ücretinden de yakındıklarını ve indirim beklediklerine dikkat çeken Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda kartlı ödeme kabul eden üye işyerlerinden alınan komisyona da üst sınır getirildiğine işaret ederek, "Kredi kartıyla ödeme kabul eden işyerlerinden alınan komisyona BDDK tarafından yüzde 1.6 oran üst sınır getirildi.
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