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Milyonları ilgilendiren karar! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor

Son dakika haberi.. Araç muayenede, milyonları ilgilendiren yeni çalışma yapılıyor. Buna göre bu çalışma gerçekleşirse, araç muayene bedeli kredi kartı ise ödenebilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu çalışmanın vatandaşa olan yararlarından bahsetti.

02.09.2020 11:43 - Son Güncelleme: 02.09.2020 11:43
Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Araç muayene istasyonlarında kartlı ödeme sistemine geçileceğine dair açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu gelişmenin önemli ve yararlı olduğu belirtti.

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Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şunları söyledi:

Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

"Bilindiği üzere araç muayenelerinin belirli periyotlarda yaptırılması yasal zorunluluktur. Muayene tarihini geçirenler cezaya muhatap olmakta hatta verilen bir haftalık sürede muayenesini yaptırmadığı takdirde aracı bağlanabilmektedir.

Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler.

Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Pandemi sürecinde nakit alışverişlerde paranın da bulaşıya yol açabileceğini göz ardı etmeden bir an önce tüm muayene istasyonlarında kartlı ödemeye geçilmelidir."

Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Araç sahiplerinin, egzoz muayenesiyle birlikte otomobillerden alınan 422 lira muayene ücretinden de yakındıklarını ve indirim beklediklerine dikkat çeken Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda kartlı ödeme kabul eden üye işyerlerinden alınan komisyona da üst sınır getirildiğine işaret ederek, "Kredi kartıyla ödeme kabul eden işyerlerinden alınan komisyona BDDK tarafından yüzde 1.6 oran üst sınır getirildi.

Milyonları ilgilendiriyor! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Bazı işyerleri kartla tahsil ettikleri 100 lirayı hemen ertesi gün bankadan 98.4 lira olarak nakit alabiliyorlar. Bazıları da bir müddet bankada kalmasına rıza gösteriyor ve tutarın tamamının hesabına aktarılmasını istiyorlar." dedi.

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