Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Türkiye'nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye'ye özel ayrıcalık

Türkiye'nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye'ye özel ayrıcalık

Türkiye, aylardır devam eden Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada kriz yaratan "tahıl" konusunda iki ülkeyi aynı masada buluşturmayı başardı. İki ülkenin heyetlerinin tahıl ihtiyacını karşılaması konusunda Türkiye'ye öncelik tanınmasına dair söz verdiği belirtildi.

24.07.2022 07:40 - Son Güncelleme: 24.07.2022 07:40
Türkiye’nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye’ye özel ayrıcalık

Türkiye, aylardır savaşan Rusya ve Ukrayna'yı tahıl koridoru için aynı masada buluşturmayı başarırken, iki ülkenin heyetlerinin tahıl ihtiyacını karşılaması konusunda Türkiye'ye öncelik tanınmasına dair söz verdiği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye’ye özel ayrıcalık

İyi niyet göstergesi olarak Türkiye'nin tahıl ürünleri ile ilgili taleplerinin ayrıcalıklı olacağı ve Türkiye'ye satılacak ürünlerin dünya piyasasına verilecek fiyattan daha düşük tutulacağı ifade edildi.

Türkiye’nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye’ye özel ayrıcalık

İki ülke bakanlarının bu konuda Türk yetkililere söz verdiği belirtildi. Böylece Türkiye'nin kendi iç piyasasında ihtiyacı olan tahıl ürünlerini diğer ülkelerden daha önce ve daha avantajlı fiyatlardan temin edebileceği kaydedildi.

Türkiye’nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye’ye özel ayrıcalık

Anlaşma çerçevesinde önce İstanbul'a gelecek olan tahıl gemileri buradan dünyaya açılarak ihtiyacı olan ülkelere satılacak.

Türkiye’nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye’ye özel ayrıcalık

TAHIL TAŞIYAN GEMİLERİN TAKİBİNİ İHA'LAR YAPACAK
Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 15 milyar dolar değerinde 25 milyon ton tahıl dünyaya sevk edilecek.

SON DAKİKA