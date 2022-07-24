Türkiye'nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye'ye özel ayrıcalık
Türkiye, aylardır devam eden Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada kriz yaratan "tahıl" konusunda iki ülkeyi aynı masada buluşturmayı başardı. İki ülkenin heyetlerinin tahıl ihtiyacını karşılaması konusunda Türkiye'ye öncelik tanınmasına dair söz verdiği belirtildi.
24.07.2022 07:40 - Son Güncelleme: 24.07.2022 07:40
Türkiye, aylardır savaşan Rusya ve Ukrayna'yı tahıl koridoru için aynı masada buluşturmayı başarırken, iki ülkenin heyetlerinin tahıl ihtiyacını karşılaması konusunda Türkiye'ye öncelik tanınmasına dair söz verdiği belirtildi.
İki ülke bakanlarının bu konuda Türk yetkililere söz verdiği belirtildi. Böylece Türkiye'nin kendi iç piyasasında ihtiyacı olan tahıl ürünlerini diğer ülkelerden daha önce ve daha avantajlı fiyatlardan temin edebileceği kaydedildi.