Türkiye’nin diplomasi zaferi sonuç verdi! Tahılda Türkiye’ye özel ayrıcalık

İki ülke bakanlarının bu konuda Türk yetkililere söz verdiği belirtildi. Böylece Türkiye'nin kendi iç piyasasında ihtiyacı olan tahıl ürünlerini diğer ülkelerden daha önce ve daha avantajlı fiyatlardan temin edebileceği kaydedildi.