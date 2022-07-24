4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

Onun için 8 Temmuz'da herkes zamlı maaşını diyelim 41,68 şu anda ilave zam yapılmamış halini düşünüyoruz. Yapılacaksa eğer o da ilave edilecek ve o rakam güncellenecek. Dolayısıyla 8 Temmuz'da bordrolarımızda ya da hesaplarımızda memurlar için söylüyorum yeni maaşlarını görecekler. Daha sonra ek bir bordro ile 15 günlük farkları da ilave olarak ödenecek.' demişti.