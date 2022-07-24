4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...
2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Temmuz zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 olarak gerçekleşirken memur ve emekli zammı oranları danetleşti. SSK ve BAĞKUR 4A-4B-4C'liler emekli maaş farkları ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Ödemeler Tahsis numarası son rakamına göre hesaplara geçecek. Peki 4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 24 Temmuz 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak? İşte 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...
4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. 4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 24 Temmuz 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak? sorularının yanıtları son günlerde internet arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere yapılan zam oranı da gün yüzüne çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını 8 Temmuz tarihinde ceplerine koydu. 14-15 günlük fark ise maaş farkı olarak ödenecek. İşte detaylar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı açıklamada, 'Memurlar ayın 15'inde alacaklardı normalde. Cumhurbaşkanımız ayın 8'inde alınacağını ifade etti. Ancak biz özellikle ocak ve temmuz aylarında iki bordro görüyoruz maaşlarda. Bir normal zamlı maaş bir de ek 15 günlük yani 1'i ile 15'i arasında peşin aldıkları için memurlar 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasındaki maaş farklarını ayrı bir bordro ile alıyorlar.
Onun için 8 Temmuz'da herkes zamlı maaşını diyelim 41,68 şu anda ilave zam yapılmamış halini düşünüyoruz. Yapılacaksa eğer o da ilave edilecek ve o rakam güncellenecek. Dolayısıyla 8 Temmuz'da bordrolarımızda ya da hesaplarımızda memurlar için söylüyorum yeni maaşlarını görecekler. Daha sonra ek bir bordro ile 15 günlük farkları da ilave olarak ödenecek.' demişti.