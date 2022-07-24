Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Temmuz zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 olarak gerçekleşirken memur ve emekli zammı oranları danetleşti. SSK ve BAĞKUR 4A-4B-4C'liler emekli maaş farkları ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Ödemeler Tahsis numarası son rakamına göre hesaplara geçecek. Peki 4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 24 Temmuz 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak? İşte 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

24.07.2022 09:05 - Son Güncelleme: 24.07.2022 09:05
4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. 4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 24 Temmuz 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak? sorularının yanıtları son günlerde internet arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere yapılan zam oranı da gün yüzüne çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını 8 Temmuz tarihinde ceplerine koydu. 14-15 günlük fark ise maaş farkı olarak ödenecek. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı enflasyon verileri 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklandı. Böylelikle emekli ve memur maaş zamları da belli oldu. SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı.

4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

Ancak maaş farkı ödemeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Memurlar zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi 14-15 günlük maaş farklarında!

4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı açıklamada, 'Memurlar ayın 15'inde alacaklardı normalde. Cumhurbaşkanımız ayın 8'inde alınacağını ifade etti. Ancak biz özellikle ocak ve temmuz aylarında iki bordro görüyoruz maaşlarda. Bir normal zamlı maaş bir de ek 15 günlük yani 1'i ile 15'i arasında peşin aldıkları için memurlar 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasındaki maaş farklarını ayrı bir bordro ile alıyorlar.

4C Emekli Sandığı maaş farkları bugün yattı mı? 2022 emekli maaş farkları neden yatmadı? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme tarihleri...

Onun için 8 Temmuz'da herkes zamlı maaşını diyelim 41,68 şu anda ilave zam yapılmamış halini düşünüyoruz. Yapılacaksa eğer o da ilave edilecek ve o rakam güncellenecek. Dolayısıyla 8 Temmuz'da bordrolarımızda ya da hesaplarımızda memurlar için söylüyorum yeni maaşlarını görecekler. Daha sonra ek bir bordro ile 15 günlük farkları da ilave olarak ödenecek.' demişti.

SON DAKİKA