Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...
Bankaların emekli yarışı kızıştı, promosyonda tutarlar yükseldi. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar, yeni emekliler ve aldığı promosyonu düşük bulanlar, kampanyalardan yararlanarak ödemeyi artırabiliyor...
24.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 24.07.2022 06:59
■ Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor.