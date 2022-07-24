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Haberler Ekonomi Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

Bankaların emekli yarışı kızıştı, promosyonda tutarlar yükseldi. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar, yeni emekliler ve aldığı promosyonu düşük bulanlar, kampanyalardan yararlanarak ödemeyi artırabiliyor...

Çığıl Ön Yener
24.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 24.07.2022 06:59
Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor.

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Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

Bankalar 3 yıl süreyle maaşını kendilerinden alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:

Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

■ Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye yüksek promosyon formülü! Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir! Ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor.

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