İŞKUR 23 Ocak iş ilanları: Türkiye'nin 81 ilinde bankalara, okullara, iş yerlerine, sitelere güvenlik görevlisi alınacak! Hem silahlı hem silahsız!
İŞKUR 23 Ocak iş ilanları! Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan binlerce kişi güvenlik görevlisi olabilmek için güncel iş ilanlarını kontrol ediyor. 2022 yılında İŞKUR yeni iş ilanlarını yayımladı. İlanlarda en çok güvenlik görevlisi alımları dikkat çekti. Dolgun maaşla bankalardai iş yerlerinde, sitelerde ve okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışabilirsiniz. İŞKUR hem silahlı hem silahsız güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. En az lise mezunu olmanız yetiyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...
23 Ocak 2022 itibariyle İŞKUR aracılığı ile güvenlik görevlisi alımları başladı. İŞKUR sayfasında güncel yüzden fazla güvenlik görevlisi alım ilanları yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli ve daha bir çok ilde silahlı ve silahsız güvenlik personeli alınacak. İster bankada, ister okullarda, ister sitelerde isterseniz de iş yerlerinde! İşte il il İŞKUR güvenlik görevlisi iş ilanları...
Güvenlik görevlisi olarak daimi çalışmak isteyenlere güzel haber geldi. İŞKUR'un yeni iş ilanlarında hem silahlı hem silahsız güvenlik personeli alımlarının başlandığı duyuruldu. En az lise mezunu, bazı ilanlarda 45 yaşını aşmamış şartı aranıyor.
Güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen, askerlik görevini tamamlamış, iletişim kabiliyeti yüksek, diksiyonu ve görünümü ile şirketi temsil edebilecek güvenlik görevlileri alınacak. İşte 81 ildeki güncel güvenlik görevlisi iş ilanlarının tümü...
İZMİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANI
Daha önce güvenlik işi yapmış deneyimli erkek personel aranmaktadır
En az Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Erkeklerde en az 22 yaşında olmak,
* Erkekler için askerliğini yapmış olmak..
* İlişkileri, hitap tarzı, diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
İSTANBUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANI
Kadıköy - sahilde bulunan iş emerkezi projesine özel güvenlik personeli alımı yapılacaktır.
Nitelik ve Beceriler
5188 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÖGG KİMLİK KARTI OLAN
BOY VE KİLO ORANTILI
FİZİK VE DİKSİYONU DÜZGÜN
VARDİYALI SİSTEMLE GÖREV YAPACAK
ERKEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ ALINACAKTIR.
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)