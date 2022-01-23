İŞKUR 23 Ocak iş ilanları: Türkiye'nin 81 ilinde bankalara, okullara, iş yerlerine, sitelere güvenlik görevlisi alınacak! Hem silahlı hem silahsız!

23 Ocak 2022 itibariyle İŞKUR aracılığı ile güvenlik görevlisi alımları başladı. İŞKUR sayfasında güncel yüzden fazla güvenlik görevlisi alım ilanları yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli ve daha bir çok ilde silahlı ve silahsız güvenlik personeli alınacak. İster bankada, ister okullarda, ister sitelerde isterseniz de iş yerlerinde! İşte il il İŞKUR güvenlik görevlisi iş ilanları...