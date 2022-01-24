İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları açıklandı! 56 bin TL maaş ile personel alımı yapılacak!

Kamu personeli olmak için yanıp tutuşan yüzbinlerce kişi bakanlıkların iş alımı ilanlarını yakından takip ediyor. İçişleri Bakanlığı 56 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını duyurunca gündemde yoğun ilgi gördü ve hemen alım yapılacak kadrolar, aranan nitelikler araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel için başvuruların ne zaman yapılacağı açıklandı. 2022 yılında kamu ilanları arasında en dikkat çekenlerden biri olan İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.