İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları açıklandı! 56 bin TL maaş ile personel alımı yapılacak!
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine 17 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yayınlanan ilanın ardından kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişi yoğun ilgi göstermeye başladı ve hemen ilanın detaylarını araştırır oldu. İçişleri Bakanlığı'na 56 bin TL maaş ile personel alımı yapılacağını duyanlar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Kamu personeli olmak için yanıp tutuşan yüzbinlerce kişi bakanlıkların iş alımı ilanlarını yakından takip ediyor. İçişleri Bakanlığı 56 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını duyurunca gündemde yoğun ilgi gördü ve hemen alım yapılacak kadrolar, aranan nitelikler araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel için başvuruların ne zaman yapılacağı açıklandı. 2022 yılında kamu ilanları arasında en dikkat çekenlerden biri olan İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 31 Ocak 2022 – 07 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecekler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI
Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)