Sahibinden ikinci el araba satışlarında devrim gibi sistem! Tek SMS yetecek!
Sahibinden ikinci el araba alım satımına yeni sistem geliyor. Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek, "Bu dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz. Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziranda hazır olacağını düşünüyoruz." dedi.
23.01.2022 11:46
- Son Güncelleme: 23.01.2022 11:46
Çınargil, oto bakım, mekanik ve onarım markası Auto King'in ekspertiz hizmeti veren yeni markası Auto King Oto Ekspertiz'in tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda, ekspertiz sektöründeki gelişmeler ve elektrikli araçlar için pil ölçümünü de kapsayan ekspertiz hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.