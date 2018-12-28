Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı açıklandı! İşte devler...
Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması kapsamında açıklanan liste ile Türkiye'nin en büyükleri belli oldu.
28 Aralık 2018 Cuma, 12:56:12
Güncelleme: 13:18:39
İşte Türkiye'nin 500 hizmet ihracatçısından ilk 30'u...
Global Liman İşletmeleri A.Ş.
Genel Sıralama: 30
Kuruluş Yılı: 2004
Sektör Sıralaması: 5
Sektör: Liman ve Yer Hizmetleri
Çalışan Sayısı: 22
Şehir: İstanbul
Toplam Ciro (Gelir) ($): 116.366.000
Hizmet İhracatı ($): 116.366.000
Bolte Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti.
Genel Sıralama: 29
Kuruluş Yılı: 2011
Sektör Sıralaması: 8
Sektör: Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
Çalışan Sayısı: 204
Şehir: İstanbul
Toplam Ciro (Gelir) ($): 132.560.000
Hizmet İhracatı ($): 119.930.000
Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (ETS Group)
Genel Sıralama: 28
Kuruluş Yılı: 1999
Sektör Sıralaması: 1
Sektör: Konaklama Hizmetleri
Çalışan Sayısı: 4.677
Şehir: İstanbul
Toplam Ciro (Gelir) ($): 181.038.156
Hizmet İhracatı ($): 125.909.524
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş
Genel Sıralama: 27
Kuruluş Yılı: 2007
Sektör Sıralaması: 4
Sektör: Liman ve Yer Hizmetleri
Çalışan Sayısı: 1.902
Şehir: Mersin
Toplam Ciro (Gelir) ($): 295.188.456
Hizmet İhracatı ($): 133.570.316