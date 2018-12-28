Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı açıklandı! İşte devler...

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması kapsamında açıklanan liste ile Türkiye'nin en büyükleri belli oldu.

28 Aralık 2018 Cuma, 12:56:12 Güncelleme: 13:18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





