Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...
Yeni yılda milyonlarca emekli adayını sevindirecek müjdeler üst üste gelecek. 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilecek. Bunun yanı sıra maaşı düşük olan emeklilere de ekstra zam yapılacak. Meclis'in gündemine aldığı teklif yeni yılın ilk günlerinde görüşülecek. İşte milyonlarca emekli adayını ilgilendiren o müjdeler..
Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.
1800 GÜN FARK VAR
Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) gün olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular, uzun süre prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı.