Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...

Yeni yılda milyonlarca emekli adayını sevindirecek müjdeler üst üste gelecek. 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilecek. Bunun yanı sıra maaşı düşük olan emeklilere de ekstra zam yapılacak. Meclis'in gündemine aldığı teklif yeni yılın ilk günlerinde görüşülecek. İşte milyonlarca emekli adayını ilgilendiren o müjdeler..

28 Aralık 2018 Cuma, 09:41:38 Güncelleme: 09:48:04
Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...

Yeni yılda Bağ-Kur'luyu sevindirecek birçok düzenleme gündemde. 9 bin gün prim sayısı, 7 bin 200'e indirilecek. Maaşı düşük emekliye ekstra zam yapılacak. Ayrıca, 850 liraya yükselen aylık primler için yeni teşvikler yolda.

Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...

1800 GÜN FARK VAR
Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) gün olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular, uzun süre prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı.

Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...

MECLİS GÜNDEMİNDE
Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle, emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörülmüştü.

Emeklilik şartları değişiyor! Prim gün sayısı azalıyor! İşte detaylar...

Ancak, düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasa çıkarılması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı 2019 başında Meclis'in gündemine sunulacak.

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