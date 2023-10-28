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Türkiye'den yeni hamle! İsrail'le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz'e döndü: Sondajla başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da dondurma kararı alan Türkiye Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor... Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını da hazırlayarak enerji alanında yeni bir adıma imza attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 10:17 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:17
Türkiye’den yeni hamle! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü: Sondajla başlıyor 1

Türkiye, İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da dondurma kararı alan Türkiye Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor...

Türkiye’den yeni hamle! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü: Sondajla başlıyor 2

SONDAJ ÇALIŞMALARI HIZLANACAK

2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

Türkiye’den yeni hamle! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü: Sondajla başlıyor 3

Bu kapsamda, gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 20 bin kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.

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