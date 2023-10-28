Türkiye'den yeni hamle! İsrail'le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz'e döndü: Sondajla başlıyor

1 Türkiye, İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da dondurma kararı alan Türkiye Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor...

2 SONDAJ ÇALIŞMALARI HIZLANACAK 2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.