Türkiye'den yeni hamle! İsrail'le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz'e döndü: Sondajla başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da dondurma kararı alan Türkiye Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor... Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını da hazırlayarak enerji alanında yeni bir adıma imza attı. İşte detaylar...
Türkiye, İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da dondurma kararı alan Türkiye Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor...
SONDAJ ÇALIŞMALARI HIZLANACAK
2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.
Bu kapsamda, gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 20 bin kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.