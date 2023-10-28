2 katlı tuvalet kağıdı 64.50 TL! %60'a varan indirim! A101 28 Ekim - 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Kahvaltılık, deterjan, temel gıda...

A101, 100. yıl coşkusunu indirimlerle taçlandırıyor! Türkiye'nin sevilen market zinciri, bu özel dönemi kutlamak için birçok indirim fırsatını sunuyor. İşte A101'in 100. yıla özel indirim detayları...
Mikrodalga Fırın 1.499 TL
Carbon CC4000 Cyclone Süpürge 2.199 TL
Midi Fırın 799 TL
Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 749 TL
KTM 2907 Çay Makinesi 479 TL
Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Seramik Tabanlı Ütü 399 TL
Tıraş Makinesi 349 TL
Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 139 TL
Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 89,90 TL