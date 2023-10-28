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2 katlı tuvalet kağıdı 64.50 TL! %60'a varan indirim! A101 28 Ekim - 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Kahvaltılık, deterjan, temel gıda...

A101 marketlerinde bu hafta sonu büyük bir indirim şöleni yaşanacak. 28 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde, A101 mağazalarında çılgın indirimler sizi bekliyor. Temel gıda ürünlerinden manav reyonuna kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimler, alışverişinizi daha ekonomik hale getirecek. İşte A101 aktüel ürünler listesi...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 21:17 Güncelleme 28 Ekim 2023, 21:17
2 katlı tuvalet kağıdı 64.50 TL! %60’a varan indirim! A101 28 Ekim - 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Kahvaltılık, deterjan, temel gıda... 1

A101, 100. yıl coşkusunu indirimlerle taçlandırıyor! Türkiye'nin sevilen market zinciri, bu özel dönemi kutlamak için birçok indirim fırsatını sunuyor. İşte A101'in 100. yıla özel indirim detayları...

2 katlı tuvalet kağıdı 64.50 TL! %60’a varan indirim! A101 28 Ekim - 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Kahvaltılık, deterjan, temel gıda... 2

Mikrodalga Fırın 1.499 TL

Carbon CC4000 Cyclone Süpürge 2.199 TL

Midi Fırın 799 TL

Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 749 TL

KTM 2907 Çay Makinesi 479 TL

2 katlı tuvalet kağıdı 64.50 TL! %60’a varan indirim! A101 28 Ekim - 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Kahvaltılık, deterjan, temel gıda... 3

Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Seramik Tabanlı Ütü 399 TL

Tıraş Makinesi 349 TL

Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 139 TL

Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 89,90 TL

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