EYT'den sonra 10 ila 15 yıl erken emeklilik şansı o kişilere vuracak! Kısmi emeklilikte A KÜMESİ belirlendi! 2009 sonrası SGK'lılar...

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Emeklilik için yeterli prim ödemesi yapamayan veya tam emeklilik yaşına ulaşamayan çalışanlar için bu hedef ulaşılamaz bir hayal gibi görünebilir. Buiçin bir çözüm sunan kısmi emeklilik sistemi ile bu çalışanlara önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...