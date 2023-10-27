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EYT'den sonra 10 ila 15 yıl erken emeklilik şansı o kişilere vuracak! Kısmi emeklilikte A KÜMESİ belirlendi! 2009 sonrası SGK'lılar...

Emeklilik, birçok çalışanın çalışma hayatının bir döneminde ulaşmayı hedeflediği bir kilometre taşıdır. Ancak, yeterli prim ödemesi yapamayan veya tam emeklilik yaşına ulaşamayan çalışanlar için bu hedef ulaşılamaz bir hayal gibi görünebilir. Böyle durumlar için bir çözüm sunan kısmi emeklilik sistemi ile bu çalışanlara önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Peki, kimler bu imkandan yararlanabilir? Erken emeklilik için gerekli şartlar neler? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 23:42 Güncelleme 27 Ekim 2023, 23:43
EYT’den sonra 10 ila 15 yıl erken emeklilik şansı o kişilere vuracak! Kısmi emeklilikte A KÜMESİ belirlendi! 2009 sonrası SGK’lılar... 1

Emeklilik için yeterli prim ödemesi yapamayan veya tam emeklilik yaşına ulaşamayan çalışanlar için bu hedef ulaşılamaz bir hayal gibi görünebilir. Buiçin bir çözüm sunan kısmi emeklilik sistemi ile bu çalışanlara önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

EYT’den sonra 10 ila 15 yıl erken emeklilik şansı o kişilere vuracak! Kısmi emeklilikte A KÜMESİ belirlendi! 2009 sonrası SGK’lılar... 2

Kısmi emeklilik için gerekli koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte kısmi emeklilik için genel koşulların özeti:

EYT’den sonra 10 ila 15 yıl erken emeklilik şansı o kişilere vuracak! Kısmi emeklilikte A KÜMESİ belirlendi! 2009 sonrası SGK’lılar... 3

1. Sigorta Başlangıç Tarihi: Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.

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