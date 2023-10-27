EYT'den sonra 10 ila 15 yıl erken emeklilik şansı o kişilere vuracak! Kısmi emeklilikte A KÜMESİ belirlendi! 2009 sonrası SGK'lılar...

Emeklilik için yeterli prim ödemesi yapamayan veya tam emeklilik yaşına ulaşamayan çalışanlar için bu hedef ulaşılamaz bir hayal gibi görünebilir. Buiçin bir çözüm sunan kısmi emeklilik sistemi ile bu çalışanlara önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
Kısmi emeklilik için gerekli koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte kısmi emeklilik için genel koşulların özeti:
1. Sigorta Başlangıç Tarihi: Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.