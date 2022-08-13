Artık neredeyse iki katı alınacak! Araç sahipleri kan ağlıyor! ÖTV beklenirken ikinci şok geldi!
Zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarlarındaki artış eylül itibarıyla yüzde 1.5 değil yüzde 4.75 olarak uygulanacak. Bu yıla kadar aylık artış yüzde 1 olarak uygulanıyordu. Ancak bu oran önce yüzde 1.5'e, sonra yüzde 2.25'e çıkartılmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle zorunlu trafik sigortasında aylık azami prim artışı eylül itibarıyla yüzde 2.25 değil yüzde 4.75 olarak uygulanacak. Eylül itibarıyla otomobillerden alınan azami primlere yüzde 20 zam geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tüm merak edilenler...
OTOMOBİLDE YÜZDE 20 ZAM
Bunun yanında yönetmelikte yapılan değişiklikle eylül itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 zam geldi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), da fiyat artışına ilişkin ayrıca bir açıklamada bulundu.
'SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYATLAMA DİKKATE ALINDI'
SEDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Zorunlu trafik sigortasında, hasar-prim dengesini gözeterek sistemin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla tarife güncellemesi gerçekleştirdi.
SEDDK, zorunlu trafik sigortasında 12/04/2017 tarihinden bu yana kullanımda olan azami prim uygulamasını, asgari ücret, hasar maliyetleri ve işçilik ücretlerinde yaşanan artış sebebiyle revize etmiştir. 81 ilin trafik riskine göre her ay değişen kat sayı oranı 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren aylık yüzde 2.25'ten yüzde 4.75'e yükseltilmiştir.
Yayımlanan yönetmelikle basamaklarına göre değişen hasarsızlık sebebiyle prim indirimleri ve hasar sebebiyle prim artırım oranları, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımını mümkün kılmaya devam edecek şekilde, hasar maliyetleri göz önünde bulundurularak ve sürdürülebilir fiyatlama dikkate alınarak revize edilmiştir.