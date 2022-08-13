Artık neredeyse iki katı alınacak! Araç sahipleri kan ağlıyor! ÖTV beklenirken ikinci şok geldi!

OTOMOBİLDE YÜZDE 20 ZAM



Bunun yanında yönetmelikte yapılan değişiklikle eylül itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 zam geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), da fiyat artışına ilişkin ayrıca bir açıklamada bulundu.