SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ? 26 Temmuz 2022 son dakika güncel ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT ve Philip Morris: Marlboro, Parlıament, Lark, Murattı, L&M, Chesterfıeld

26 Temmuz 2022 son dakika güncel ZAMLI sigara fiyatları gündemde araltırılan en sıcak konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde Ağustos ayının ilk günü sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markaların güncel fiyat listesine çevrildi. Son olarak sigaralarda 2 TL'lik artış yaşanmıştı. Marlboro Touch 30,00 TL, Lark 28,00, Chesterfield 27,50 TL, L&M 27,50 TL olmuştu. Yeni bir zam iddiası araştırmaları da beraberinde getirdi. Peki SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ? JTI, BAT ve Philip Morris: Marlboro, Parlıament, Lark, Murattı, L&M, Chesterfıeld ne kadar oldu?