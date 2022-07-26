SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ? 26 Temmuz 2022 son dakika güncel ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT ve Philip Morris: Marlboro, Parlıament, Lark, Murattı, L&M, Chesterfıeld
Sigaraya zam haberleri yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre sigara fiyatlarına 3 TL zam geleceği iddi edildi. Resmi bir açıklama gelmezken iddia sosyal medyada gündem oldu. Bu kapsamda milyonlarca sigara tiryakisi güncel JTI, BAT ve Philip Morris marka sigara fiyat listesini araştırmaya koyuldu. İnternet arama motorlarında Marlboro, Parlıament, Lark, Murattı, L&M, Chesterfıeld ne kadar, kaç TL oldu? SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 26 Temmuz 2022 son dakika güncel ZAMLI sigara fiyatları...
26 Temmuz 2022 son dakika güncel ZAMLI sigara fiyatları gündemde araltırılan en sıcak konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde Ağustos ayının ilk günü sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markaların güncel fiyat listesine çevrildi. Son olarak sigaralarda 2 TL'lik artış yaşanmıştı. Marlboro Touch 30,00 TL, Lark 28,00, Chesterfield 27,50 TL, L&M 27,50 TL olmuştu. Yeni bir zam iddiası araştırmaları da beraberinde getirdi. Peki SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ? JTI, BAT ve Philip Morris: Marlboro, Parlıament, Lark, Murattı, L&M, Chesterfıeld ne kadar oldu?
SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ?
Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre 1 Ağustos itibariyle Philip Morris sigara grubuna zam gelecek. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. İşte güncel sigara fiyat listesi...