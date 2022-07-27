Son 30 gün! Aylık 5 bin 137 TL için başvurular başladı! Asgari ücretle birlikte zamlandı! Sakın kaçırmayın!
Asgari ücrete Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ödeme tutarı arttı. Belirli bir dönem sigortalı olarak çalışan kişilerin ödemesini alabilecekleri açıklandı. İşsiz kaldıktan sonraki 30 günlük süreçte başvuranlar en az 6 ay boyunca ödemelerini alacaklar. İşte işiszlik maaşı hakkında detaylar
Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da arttı. İşsizlik maaşı alanlar ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İŞKUR, belirli bir süre sigortalı olarak çalışmış ancak sonrasında kendi isteği dışında işsiz kalmış kişilere ödeme yapıyor. İşsizlere son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin üst miktarı brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Gerekli şartları taşıyan işsiz vatandaşlar, aylık ödemelerini alabiliyorlar.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle listelendi:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM YAPILDI
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan artış işsizlik maaşını da yukarı çekti. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Maaş en az 6 ay, en çok 10 ay boyunca ödeniyor.
İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.